أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للوفد السعودي الذي وصل العاصمة الإيرانية، طهران، لتقديم العزاء بمقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين بحادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.

وأبرز نشطاء أسلوب استقبال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري، لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان والعناق بينهما الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن "الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية نقلا تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما - رحمهم الله –وذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة الدكتور علي باقري كني، بقصر المؤتمرات والقمم بطهران".

واختير علي باقري كاني، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية وتبادل الأسرى، ليكون وزيراً للخارجية بالوكالة بعد موت حسين أمير عبداللهيان.