دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار خطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي تفاعلا، الجمعة، بدعائهما للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يشد أزره بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس داعيا للملك سلمان: "اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجعل ما ألم به طهورا يا رب العالمين".

وأضاف الشيخ عبدالرحمن السديس في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية عبر موقعها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وشُد أزره بولي عهده الأمين، اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأثناه، كفاء هذه الإنجازات العظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين".

ومن جانبه، قال خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، خلال خطبة الجمعة في مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية على "إكس": "اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ومتعه بالصحة العاجلة والعافية التامة يا رب العالمين".

وأضاف الشيخ عبدالمحسن القاسم: "ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين، واحفظ اللهم الحجاج والمعتمرين".

وتفاعل سعوديون مع دعاء خطيبي الحرمين للعاهل السعودي وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان ولي العهد السعودي طمأن الجميع عن صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعيا له بـ"الشفاء العاجل".