(CNN) – علق السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، على أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح "فورا"، قائلا: "فلتذهب المحكمة إلى الجحيم"، حسب قوله.

وكتب غراهام عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بالنسبة لي، فلتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم".

وتابع السيناتور الأمريكي قائلا: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة للوقوف ضد هذه المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة"، وأردف: "تحيزهم ضد إسرائيل هائل".، على حد قوله.

وأردف غراهام قائلا: "إن قرار محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن توقف العمليات الضرورية لتدمير أربع كتائب من القتلة والإرهابيين من حماس - الذين يستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية - أمر مثير للسخرية".

وختم السيناتور الجمهوري قائلا: "هذا الأمر يجب أن يتم تجاهله من جانب إسرائيل".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر تقضي بأنه يجب على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في رفح "فورا" وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر.