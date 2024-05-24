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القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى باريس قريبا. وتأتي الرحلة في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة CNN، الخميس، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز سيعود إلى أوروبا لمحاولة إعادة مباحثات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن إلى مسارها الصحيح، بحسب مسؤول أمريكي.

ولم يؤكد المسؤول الإسرائيلي الجدول الزمني الدقيق للزيارة، كما لم يقدم مزيدا من المعلومات حول سبب زيارة الوفد الإسرائيلي أو من سيلتقي.

ومن جانبه، قال المسؤول الأمريكي لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين. كل من مصر وقطر منخرطتان للغاية، وكذلك الإسرائيليون".

كما صرح مسؤول قطري لشبكة CNN بأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني سيشارك في المحادثات. ورئيس الوزراء القطري موجود حاليا في باريس.

ولم يؤكد أي من المسؤولين الأمريكي أو القطري، المشاركين الآخرين.

وفي محادثات سابقة، انضم إليهم في باريس مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، ورئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.