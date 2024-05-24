الجيش الإسرائيلي يستعيد جثث 3 رهائن عثر عليهم في غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن في قطاع غزة، كانوا قد قتلوا قرب حدود غزة في هجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضحايا قُتلوا عند تقاطع مفلسيم بالقرب من الحدود مع غزة، وتم نقل جثثهم إلى القطاع من قبل حماس، وتم التعرف على الضحايا الثلاثة وهم حنان يابلونكا، وميشيل نيسنباوم، وأوريون هيرنانديز.

وتم انتشال الجثث خلال عملية ليلية في منطقة جباليا، بحسب بيان الجيش.

وتأتي هذه الأنباء بعد كشف الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن هوية 3 جثث تعود لرهائن تمكن من استعادها من قطاع غزة.