إسرائيل تكشف هوية الرهائن الثلاثة الذين استعيدت جثثهم من غزة

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استعادته لجثث ثلاثة من الرهائن من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن الرهائن هم شاني لوك، وأميت بوسكيلا، وإسحق غيليرنتر.

وأضاف هاغاري إن السلطات تعرفت على الجثث وتم إبلاغ عائلاتهم، لافتا إلى أنه تم نقل الجثث إلى متخصصين طبيين لفحص الطب الشرعي.

ولم يكشف هاغاري عن مكان العثور على الجثث خلال المؤتمر الصحفي. وقال إنه تم انتشال الجثث خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك.

الجيش الإسرائيلي قال إن الثلاثة احتجزوا كرهائن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وقتلوا أثناء فرارهم من مهرجان نوفا الموسيقي وتم نقل جثثهم إلى غزة.