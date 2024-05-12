قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

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القدس (CNN)-- واصلت القوات البرية الإسرائيلية عملياتها في جباليا شمال قطاع غزة، الأحد، بحسب شهود عيان وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره لشبكة CNN، عائلات تحاول مغادرة المنطقة، وسط صوت طائرات بدون طيار في سماء المنطقة.

كما أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابات إسرائيلية قريبة من السوق في مخيم جباليا للاجئين، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، في وقت مبكر الأحد.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء أجزاء من جباليا، السبت، قبل عملية قال إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة ترسيخ تواجدها في المنطقة.

وقال رجل في جباليا، يُدعى أبو محمد عودة، لشبكة CNN: "لا أعرف أين يجب أن يذهب الناس، إنهم يطلبون من الناس الذهاب إلى غرب غزة، حيث مستشفى الشفاء ومنطقة الصناعة، وقد دمر الإسرائيليون جميع هذه المناطق من قبل".

وأضاف عودة أنه لن يتحرك "الناس باقون، لقد نزحنا مرة ثم مرة ثانية وثالثة وعشر مرات من المدارس ثم عدنا إلى المدارس، والآن لا نعرف إلى أين نذهب، لا يوجد مكان آمن، كل مكان خطير".

وناشد عودة المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة قائلا: "كفى معاناة للناس، الناس ماتوا، حتى رشفة الماء يصعب العثور عليها".

وأردف عودة: "نتنياهو يقتلنا، الناس هنا أبرياء، لا علاقة لهم بالمقاومة كلهم نازحون، أطفال ونساء وشيوخ".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه بدأ "عملية إخلاء مؤقتة" لمنطقة جباليا باتجاه وسط القطاع، ضمن الاستعدادات لعملية عسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: "رصدنا في الأسابيع الأخيرة محاولات من حماس لاستعادة قدراتها العسكرية في جباليا، ونعمل على تفكيك هذه المحاولات".

وأضاف هاغاري أيضا أنه في وسط قطاع غزة، تتواجد قوات من الفرقة 99 "ضمن عملية واسعة النطاق في منطقة الزيتون. وقضت القوات على نحو ثلاثين إرهابيا وعثرت على عشرات الأسلحة بإحدى مدارس المنطقة"، حسب قوله.