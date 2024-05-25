(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، في غزة، بعد أن أصابت غارة بطائرة بدون طيار المدرسة التي كانوا يحتمون بها، السبت، وفقًا لعاملين صحيين محليين.

وكانت مدرسة النزلة في الصفطاوي، في ضواحي جباليا، تُستخدم كمأوى مؤقت من قبل العديد من الأشخاص الذين يهربون من العنف في جباليا.

وقال صالح الأسود، شاهد عيان من جباليا، لشبكة CNN أمام الكاميرا، إن صهره يتلقى العلاج من الإصابات التي أصيب بها خلال الهجوم.

وأضاف الأسود أن "رجلاً كان يصنع الخبز لأطفاله ظناً منه أن هذا مكان آمن" قُتل أيضاً مع ابنته أفنان وابنه محمد.

وفي نفس مقطع الفيديو الذي بثته شبكة CNN، يظهر العاملون الصحيون في عيادة الشيخ رضوان وهم يتعاملون مع الجثث الملفوفة بملاءات بيضاء. وكان أحد العاملين الصحيين يعرض جثة الطفل محمد المتوفى مصابًا بجروح في وجهه.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.