الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة بدون طيار على مدرسة في غزة تستخدم كملجأ

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، في غزة، بعد أن أصابت غارة بطائرة بدون طيار المدرسة التي كانوا يحتمون بها، السبت، وفقًا لعاملين صحيين محليين.

وكانت مدرسة النزلة في الصفطاوي، في ضواحي جباليا، تُستخدم كمأوى مؤقت من قبل العديد من الأشخاص الذين يهربون من العنف في جباليا.

وقال صالح الأسود، شاهد عيان من جباليا، لشبكة CNN أمام الكاميرا، إن صهره يتلقى العلاج من الإصابات التي أصيب بها خلال الهجوم.

وأضاف الأسود أن "رجلاً كان يصنع الخبز لأطفاله ظناً منه أن هذا مكان آمن" قُتل أيضاً مع ابنته أفنان وابنه محمد.

وفي نفس مقطع الفيديو الذي بثته شبكة CNN، يظهر العاملون الصحيون في عيادة الشيخ رضوان وهم يتعاملون مع الجثث الملفوفة بملاءات بيضاء. وكان أحد العاملين الصحيين يعرض جثة الطفل محمد المتوفى مصابًا بجروح في وجهه.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

قد يهمك أيضاً

وكالة إغاثة أممية: لا يمكن الوصول إلى مستشفيات شمال غزة.. ونظام الرعاية الصحية "يجثو على ركبتيه"

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.