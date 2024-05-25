أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزيارة سابقة أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لأحد المواقع العسكرية التابعة لحزب الله قبل إعلان مقتله بحادث تحطم مروحية داخل إيران، وسط تفاعل واسع.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله قائلة في تقريرها إن الزيارة كانت لأحد المواقع العسكرية بجنوب لبنان وأن الزيارة كانت العام 2018.

وأضافت المنار بتقريرها: "يظهر رئيسي في الفيديو مع مرافقيه وهم يجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر المقاومة بتقديم الشرح له عن الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون".

ويذكر أنه وبعد مقتل رئيسي، ينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى نائب الرئيس الأول، بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ووظائف الرئيس، وكذلك ينص على أنه يجب على رؤساء السلطات الثلاث: نائب الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا من تولي نائب الرئيس الصلاحيات.