ملأت حشود ضخمة الشوارع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في طهران، والآن يتجه موكب التشييع نحو ساحة الحرية.

المراسم جزء من جنازة رئيسي التي تستمر لأيام. كما يتم تكريم وزير خارجية البلاد و7 آخرين قتلوا في حادث تحطم مروحية نهاية الأسبوع الماضي.

وقبل فترة قصيرة فقط، ظهر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وهو يؤم صلاة الجنازة. وأعلنت إيران إغلاق المكاتب وإجازة رسمية ليوم الحداد.

وتجمع الإيرانيون أيضًا في مسجد "المصلى الكبير"، الثلاثاء، لتكريم الرئيس الراحل بعد نقل جثمانه إلى طهران.

والعاصمة هي المحطة الأخيرة في مراسم الجنازة التي بدأت، الثلاثاء، في مدينة تبريز شمال غرب البلاد. وستستمر المراسم مساء الخميس في مشهد حيث من المقرر أن يتم دفن رئيسي.