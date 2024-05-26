العراق .. رئيس الوزراء يكشف طلب إنهاء مهمة بعثة "يونامي" في بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، سبب طلب حكومته إنهاء عمل بعثة "يونامي" في البلاد، كما أكد استمرار الحكومة في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الدولية، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال السوداني إن "طلب بلاده إنهاء عمل بعثة (يونامي)، يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، إن "السوداني استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها"، طبقا لما ذكرت وكالة "واع".

وأعرب شياع السوداني عن "تقدير الحكومة لبلاسخارت لجهودها طيلة عملها في العراق"، موضحا أن "الطلب بإنهاء عمل بعثة (يونامي) يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع المجالات، خاصة مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف أنواعها"، بحسب ما نقلت الوكالة العراقية عن البيان.