الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

كتائب القسام تدعي إطلاق وابل من الصواريخ صوب تل أبيب والقبة الحديدية تعترض أكثر من 12 هدفا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة.. والأمم المتحدة: قطرة في محيط

(CNN)-- ادعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، مساء السبت، بالتوقيت المحلي، أنها أطلقت وابلا من الصواريخ باتجاه تل أبيب.

وزعمت الجماعة أن هذا الإجراء يأتي ردا على ما تسميه "المجازر الصهيونية ضد المدنيين".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تم إطلاق الصواريخ من موقع بشمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، مساء السبت، أطلق نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي ما لا يقل عن اثنتي عشرة عملية اعتراض فوق وسط تل أبيب.

وهذه هي الجولة الثانية من التهديدات على مدينة تل أبيب، منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، صباح الجمعة الماضية.

قد يهمك أيضاً

حماس: لا مفاوضات أو إطلاق سراح رهائن إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.