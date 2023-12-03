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نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- ادعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، مساء السبت، بالتوقيت المحلي، أنها أطلقت وابلا من الصواريخ باتجاه تل أبيب.

وزعمت الجماعة أن هذا الإجراء يأتي ردا على ما تسميه "المجازر الصهيونية ضد المدنيين".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تم إطلاق الصواريخ من موقع بشمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، مساء السبت، أطلق نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي ما لا يقل عن اثنتي عشرة عملية اعتراض فوق وسط تل أبيب.

وهذه هي الجولة الثانية من التهديدات على مدينة تل أبيب، منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، صباح الجمعة الماضية.