السعودية.. الأمن العام ينشر مقطع فيديو لاعتقال 3 مصريين ويكشف السبب

الشرق الأوسط
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السعودية.. الأمن العام ينشر مقطع فيديو لاعتقال 3 مصرين ويكشف السبب
Credit: ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن شرطة منطقة مكة ألقت القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهم حملات حج وهمية ومضللة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهم حملات حج وهمية ومضللة، تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح بالحج بغرض النصب والاحتيال".

وأردف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين من الجنسية المصرية وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".

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