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(CNN)-- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، الأحد، إن فرقها نقلت العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، إثر هجوم على خيام للنازحين قرب مقر الأمم المتحدة في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تقوم بنقل عدد كبير من الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال لخيم النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غرب رفح.

وأصدر الدفاع المدني في غزة بيانا قال فيه إن 50 شخصًا، بينهم قتلى وجرحى، تم نقلهم إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين. ولا يزال العدد الدقيق للقتلى والجرحى غير معروف حتى الآن.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا في الموقع، حيث يكافح المسعفون ورجال الإطفاء للتعامل مع آثاره. وتضمنت المنطقة المستهدفة حاوية كبيرة تستخدم كملجأ لعشرات العائلات، وتحيط بها مئات الخيام.

وقالت لجنة الطوارئ الفلسطينية في رفح إن عشرات الأشخاص قتلوا في الهجوم على خيام النازحين شمال غرب رفح، وسط اندلاع الحرائق، على الرغم من "ادعاء الجيش الإسرائيلي أنهم في منطقة آمنة"، بحسب اللجنة.

كما أصدرت حماس بيانًا حمّلت فيه الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن المسؤولية شخصيًا عن الحادث.

وقالت حماس، في بيان: "نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة التي لم يكن الكيان الصهيوني ليرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".

وطالبت حماس بالتدخل الدولي الفوري، وحثت على التنفيذ السريع لقرارات محكمة العدل الدولية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الأحد: "تهاجم حماس إسرائيل من رفح، وحماس تحتجز رهائن في رفح، ولهذا السبب قمنا بعملية دقيقة في رفح".

وأضاف: "في رفح، تواصل القوات على وجه التحديد في مواجهة الإرهاب تدمير الأنفاق ومهاجمة منصات الإطلاق وتدمير البنى التحتية الإرهابية وقتل الإرهابيين"، على حد قوله.