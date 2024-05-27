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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، إطلاقه مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لـ"تمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في المملكة".

وقال الصندوق، في بيان: "ستصبح المجموعة شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، ما يدعم طموحات الريادة في مجال الأقمار الصناعية التجارية محليًا ودوليًا".

وأضاف الصندوق أن المجموعة ستستثمر في الشركات الناشئة وتوطين الأنشطة والتكنولوجيا والمعرفة المتخصصة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في المملكة.

وستركز المجموعة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية هي: اتصالات الأقمار الصناعية؛ رصد الأرض والاستشعار عن بعد؛ الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء؛ إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.

وقال عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يمثل إطلاق المجموعة خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة لكونها أول استثمار يركّز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفّر فرصًا جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي".

وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن تطوير قطاع الفضاء يتماشي مع استراتيجته "لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة في المملكة، وتمكين تنويع الاقتصاد السعودي ونمو الإيرادات غير النفطية وتحقيق رؤية السعودية 2030".