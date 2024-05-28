(CNN) -- دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون إلى أن يكون تحقيق الجيش الإسرائيلي في الغارة الجوية على رفح "سريعًا وشاملًا وشفافًا".

وقال كاميرون في حوار جماعي على منصة "إكس"، الثلاثاء: "مشاهد محزنة بعمق بعد الضربات الجوية في رفح هذا الأسبوع. تحقيق الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون سريعاً وشفافاً".

كما دعا وزير الخارجية إلى التوصل إلى اتفاق عاجل "لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات" وشدد على ضرورة التوقف عن القتال لتمكين العمل نحو وقف إطلاق نار مستدام طويل الأجل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، إن وحدة تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش تحقق في غارة جوية نُفذت في رفح، الأحد.

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأُصيب 200 آخرون في الغارة على مخيم للنازحين في رفح، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.