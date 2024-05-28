دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل بحق أحد الجناة في محافظة جدة، بعد ثُبوت اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومبايعة زعيمه، والاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم موفق بن صالح بن سنيد الحربي- سعودي الجنسية- على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه".

وختمت وزارة الداخلية السعودية، بيانها قائلة إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل بحق، موفق بن صالح بن سنيد الحربي، الثلاثاء، 20/ 11/ 1445هجرية، الموافق 28/ 5/2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لوكالة "واس".