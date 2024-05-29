البرازيل تسحب سفيرها من إسرائيل بعد أشهر من التوتر بسبب الحرب في غزة

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(CNN)-- سحبت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل من سفارتها في تل أبيب بعد شهور من التوتر بشأن الحرب في غزة.

سينضم السفير فريدريكو ماير إلى البعثة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وفقًا لمرسوم نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية للبرازيل.

ولم يذكر المرسوم بديلا لماير.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لشبكة CNN إنها لم تتلق "رسالة رسمية" من الحكومة البرازيلية بهذا الشأن. لكن إسرائيل تقول إنه "ردًا على التقرير، تم استدعاء المفوض البرازيلي إلى وزارة الخارجية لاجتماع حول الموضوع غدًا (الخميس)".

وفي فبراير/شباط الماضي، استدعت البرازيل ماير بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل لمقارنته العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة.

وقال لولا في إحدى المناسبات "إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. لقد حدث بالفعل عندما قرر هتلر قتل اليهود".

في ذلك الوقت، قال كاتس إن لولا لن يكون موضع ترحيب في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته.

وفي مناسبات أخرى، تحدث لولا ضد تصرفات إسرائيل في غزة.

وذكرت شبكة CNN برازيل أن ماير عاد مؤخرًا إلى تل أبيب بعد استدعائه في فبراير/شباط.