رد سام روز، مدير التخطيط في الأمم المتحدة، في مقابلة مع مذيعة CNN، إيزا سواريس، على وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارة الإسرائيلية على المخيم في رفح بـ"حادث مأساوي"، قائلًا إن "الحادث هو ما يحدث إذا طلبت الشيء الخطأ في مطعم ما أو إذا حجزت سيارة أجرة في الوقت الخطأ"، مضيفًا أن "هذه ليست طريقة محترمة وكريمة لوصف مأساة من هذا النوع".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين سام روز والمذيعة إيزا سواريس:

إيزا سواريس: لست متأكدة مما إذا كنت سمعت مراسلنا في القدس وهو يقول إن إسرائيل قالت إنها قتلت اثنين من قادة حماس في الغارة التي قالوا إنها كانت دقيقة، قالوا إنهم استخدموا الذخيرة الدقيقة. عندما تسمع ذلك، ماذا تقول؟ أعني، هل هناك أي مكان آمن؟

سام روز: أعني، لقد قلنا منذ أشهر أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ولا أستطيع الانخراط في السياسة المتعلقة بالأمر، ولكن من منظور إنساني بحت، من الصعب أن نرى بأي شكل من الأشكال أن يؤدي الهجوم الذي يسمى بالهجوم الدقيق إلى عواقب مثل قتل أكثر من 45 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال. هذا ما كنا نقوله منذ أشهر في ظروف غزة المزدحمة والمكتظة، مهما حاولت وفعلت، سيكون هناك خسائر كبيرة بين المدنيين في أي هجوم من هذا النوع.

إيزا سواريس: وبالطبع، في الساعة الأخيرة أو نحو ذلك سمعنا رئيس الوزراء نتنياهو يقول إن هذا خطأ مأساوي وسيقومون بالتحقيق فيه. أعني، ما مقدار الثقة الذي تضعها في ذلك؟

سام روز: أعتقد أن الكلمات التي استخدمها بالفعل كانت “حادثًا مأساويًا”، والحادث هو ما يحدث إذا طلبت الشيء الخطأ في مطعم ما أو إذا حجزت سيارة أجرة في الوقت الخطأ، لذا فهذه ليست طريقة محترمة وكريمة لوصف مأساة من هذا النوع. لكنها واحدة من مئات الهجمات والضربات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم تكن الوحيدة ليلًا. لقد كان الأمر شريرًا ومروعًا بشكل خاص نظرًا للظروف والعواقب المترتبة عليه. ولكن ننتظر لنرى. كل ما يمكننا فعله هو الأمل بأن يكون هذا كافيًا لتقريبنا خطوة من نهاية هذه الحرب، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون هناك المزيد والمزيد من هذه الهجمات وسنستمر في الانزلاق إلى أبعاد أعمق كل يوم وكل أسبوع.

إيزا سواريس: وأتساءل عما تعتقده، أعني، في الأسبوع الماضي فقط، بالطبع، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن توقف فورًا هجومها على رفح. وهذا شيء سمعته طوال أشهر من قبل المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الأونروا - في البرنامج، التي كانت تقول إن الذهاب إلى رفح سيكون له عواقب وخيمة. كانت هناك دعوات لا حصر لها لوقف هذا الأمر. أعني، أولاً وقبل كل شيء، كيف ترى تكشف هذا الأمر؟ لأننا نسمع إدانة دولية، وما هو تأثير ذلك على عملياتكم، عمليات الأونروا على الأرض، إذا كان هذا ما ترونه كل يوم؟

سام روز: إن للأمر تأثير صعب للغاية على عملياتنا وعلى الصحة العقلية وعافية موظفينا الذين يعيشون في هذه المجتمعات من اللاجئين والفلسطينيين الذين يخدمونهم. لكنه يشير أيضًا إلى تصعيد واتساع نطاق الصراع في رفح. وعندما يحدث ذلك، يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا الأونروا، باعتبارنا أكبر منظمة مساعدات في غزة، وبالنسبة لجميع المنظمات، أن نعمل بأمان، وأن نصل إلى المعبر، وأن ندخل الإمدادات، وأن ندخل الوقود، ثم نقوم بتوزيع تلك الإمدادات في جميع أنحاء قطاع غزة. إن مجالنا الإنساني يتم تقليصه باستمرار، ويتم تقييد مجال المناورة لدينا باستمرار مع استمرار تدهور الظروف والأوضاع التي يجد السكان أنفسهم فيها. لذلك فإن هذا لا يسير في الاتجاه الصحيح.