(CNN)-- كتبت سفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي جملة "أجهزوا عليهم!" على قذيفة مدفعية إسرائيلية خلال زيارة في "يوم الذكرى" إلى إسرائيل، وفقا لصور نشرها سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، والذي رافقها في الرحلة.

وجاءت زيارة هايلي إلى الحدود الشمالية لإسرائيل بعد يوم من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارة بأنها "خطأ مأساوي".

وتكرر رسالة هيلي مشاعرها التي عبّرت عنها سابقا خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أدانت فيها هجمات حماس ودعت نتنياهو إلى "الإجهاز عليهم".

تواصلت CNN مع ممثلي هيلي للتعليق.

كما أكدت هايلي التزامها تجاه إسرائيل، قائلة خلال الجولة: "لا تستمعوا إلى ما يقال في وسائل الإعلام. أطمئنكم: أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل!".

وزارت هايلي كيبوتس نير عوز، موقع مهرجان نوفا الذي هاجمهته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وكذرك زارت منطقة سديروت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة لقطات نيكي هايلي وما كتبته على القذيفة وسط تفاعل.