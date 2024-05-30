البنتاغون يكشف سبب توقف عمليات الإنزال الجوي الإغاثي الأمريكي إلى غزة

(CNN) -- قالت نائب المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الخميس، إن إسقاط المساعدات الغذائية والإنسانية جواً من قبل الجيش الأمريكي إلى غزة، توقف بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وصرّحت سينغ: "نعم لا يمكننا القيام ببعض عمليات الإنزال الجوي عندما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملياته، لا نريد أن يركض المدنيون، إلى ساحة معركة نشطة. ولذلك لم تكن هناك عمليات إسقاط جوي مؤخراً لكننا نأمل أن نستمر في ذلك".

وتم تنفيذ آخر إسقاط معروف للمساعدات الجوية مع الأردن في 9 مايو/أيار الجاري.

وردا على سؤال حول الحل، أجابت سينغ: "الحل هو فتح الطرق البرية".

وقالت نائب المتحدث باسم البنتاغون: "نحتاج أن نرى تلك الطرق البرية مفتوحة، نحتاج أن نرى المزيد من الشاحنات تدخل، نحتاج أن نرى المدنيين يخرجون من ساحة المعركة إلى حيث يمكن أن تصل (المساعدات) بأمان إليهم، وأن تصلهم الرعاية الطبية والغذاء والماء".

وأضافت: "الإنزال الجوي ليس هو الطريقة الأكثر كفاءة أو فعالية لإدخال المساعدات إلى غزة، بل هو مجرد طريقة إضافية، تماماً كما هو الحال مع الرصيف المؤقت".

وأردفت سينغ: "هذا ليس حلا، لذلك يجب أن أذكركم أن أفضل طريقة للحصول على الغذاء والطبابة والوقود وأي شيء من الضروري أن يصل إلى غزة يجب أن يكون من خلال تلك الطرق البرية".