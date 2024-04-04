بمشاركة الأردن.. أمريكا تعلن تنفيذ إنزال جوي للمساعدات على شمال غزة

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والأردن قامتا بعملية إنزال جوي مشتركة أخرى للمساعدات على شمال غزة.
وقالت "سنتكوم"، في بيان، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تم إنزال أكثر من 38 ألف وجبة، مما يوفر مساعدات إنسانية للسكان في شمال غزة".
وأضافت: "تساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وتابعت: "تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءا من جهد متواصل، ونحن نخطط لعمليات لاحقة".