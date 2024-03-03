للآن.. ماذا نعلم عن الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة؟

(CNN)-- قامت الولايات المتحدة وللمرة الأولى، السبت، بإسقاط مساعدات جوية على غزة في محاولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتصاعدة، وفيما يلي أبرز ما تحتاج معرفته عن عمليات الإنزال للمساعدات على القطاع:

- شمل إسقاط المساعدات 38 ألف وجبة: تم إسقاطها من ثلاث طائرات أمريكية من طراز C-130 في 66 حزمة على طول ساحل غزة، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، في جهد مشترك مع الجيش الأردني، في حين قال البيت الأبيض إن المزيد سيتبع، وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن الولايات المتحدة شاهدت مدنيين يقتربون ويوزعون بعض المساعدات.

- الولايات المتحدة هي الأحدث من بين العديد من الدول التي أنزلت مساعدات: في السابق، قامت الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة وفرنسا بتسليم الإمدادات الإنسانية عبر عمليات إنزال جوية، وقال الجيش الأردني إن طائرات أردنية قامت بعمليتي إنزال أخريين كجزء من المهمة الأمريكية، السبت.

- التنسيق مع إسرائيل أمر بالغ الأهمية: إذ تسيطر إسرائيل على المجال الجوي فوق غزة، لذا فإن أي جهود لإسقاط المساعدات تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.