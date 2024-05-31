مصر.. الداخلية تُعلق على واقعة "تحرش" سائق بفتاة أمام قاعة أفراح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ملابسات واقعة "تحرش" ادعت فتاة أنها تعرضت لها من قبل سائق أمام قاعة أفراح على طريق السويس.

وجاء في بيان الداخلية المصرية: "أمكن تحديد صاحبة الحساب المُشار إليه وتبين إنها (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة، فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه "قائد السيارة") أمام القاعة وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء".

وأردفت وزارة الداخلية المصرية: "عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه".

وختمت الوزارة التعليق على الواقعة بالقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".