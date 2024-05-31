داخلية مصر تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة ما قالت إنها "أخبار مفبركة" متداولة بزيادة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارا من نهاية شهر مايو/أيار 2024، وأوضحت الوزارة أن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء ترويج تلك المزاعم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولها البعض على تطبيق (الواتس آب) بالهواتف المحمولة، بشأن وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتباراً من نهاية شهر مايو الجاري".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية "أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو/تموز عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية، وتم نفيها في حينه".

وختمت الوزارة بيانها قائلة إن "ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".