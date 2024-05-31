الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح الجمعة، إن اثنين من جنوده قُتلا في القتال في غزة، الخميس.

وذكر البيان أن الرقيب أول أدار جافرييل، البالغ من العمر 24 عامًا، من لواء بيسلاخ، قتل أثناء القتال في شمال غزة، في حين قتل الرقيب يهوناتان إلياس، 20 عامًا، من لواء جفاتي، أثناء القتال في جنوب غزة.

وأضاف البيان أنه في نفس الحادثة التي قتل فيها الرقيب إلياس أصيب ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة.

ويشار إلى أنه وبهذا الإعلان يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا منذ الهجوم البري ضد حماس في غزة والعمليات على الحدود إلى 294.