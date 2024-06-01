دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، السبت، تفاعلا بحديثه عن المتمردين الحوثيين في اليمن، واتهامه لهم بأنهم "سبب شقاء وتخلف بلادهم".

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: ما كنت أعرف الحوثيين من قبل..الآن أعرف وأدرك لماذا اليمن في شقاء وتخلف"، على حد وصفه.

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع ما كتبه نائب رئيس الشرطة في دبي، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وكان نائب رئيس شرطة دبي، اعتبر في وقت سابق أن "استقلال الجنوب" في اليمن هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب، واتهم واشنطن بأنها "وضعت كل قوتها لمنع سقوط الحوثي" في السابق.

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي حينها على منصة "إكس": "وضعت أمريكا كل قوتها لمنع سقوط الحوثي عندما كانت قوات التحالف على بعد 700 متر من ميناء الحديدة...اليوم متورطة معه".

وتابع ضاحي خلفان: "استقلال الجنوب وحده كفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في باب المندب".