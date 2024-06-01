شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحدث ظهور للأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله.

الأميرة رجوة في الصور المتداولة والتي نشرها الدلوان الملكي بمناسبة ذكرى زفافهما الأولى في الأول من يونيو، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون وقد ظهرت عليها جليا علامات الحمل.

وسبق للديوان الملكي الأردني إعلان أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري، وكان ولي العهد الأردني قد عقّب في مقابلة على قناة العربية على توقعاته عن شعور الأبوة، قائلا: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

ويذكر أن رجوة منحت لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو/ حزيران 2023.