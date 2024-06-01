دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الجمعة، أنه تم القبض على مقيمين اثنين من الجنسية المصرية في مكة، لترويجهما حملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بيان نشره على منصة "إكس"، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الأمن العام السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن تلك الحملات "تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال".

وأردف المنشور أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو للمقيمين المصريين بعد اعتقالهما وأرفقهما ببيانه على منصة "إكس".

كما دعا الأمن العام السعودي "المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم"، بحسب البيان.