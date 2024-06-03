دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط أحد الأشخاص ومعه 3 سيدات، استغلوا الفتيات القاصرات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لها عبر موقع فيسبوك، بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأحد: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية) باستغلال الفتيات القاصرات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبصحبته (3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي)، طبقا للمنشور.

وختم منشور الوزارة قائلا إنه "بمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".