يعتقد أنه أقوى بكثير من حماس.. هل تشن إسرائيل حربًا مفتوحة ضد حزب الله؟

شاهد كيف بدت الحرائق في شمال إسرائيل بعد شن حزب الله هجومًا بسرب من الدرونز

(CNN)-- أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في شمال إسرائيل، الأربعاء، جراء هجوم قادم من لبنان، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء).

وقالت نجمة داود الحمراء إن شخصًا أصيب بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، وثمانية بجروح طفيفة. وأضافت أن سائق سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء أصيب أيضًا بشظايا عندما وصل إلى مكان الهجوم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "عددًا من الصواريخ التي تم تحديدها من لبنان سقطت في منطقة حرفيش شمال إسرائيل".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "لم يتم إطلاق صفارات الإنذار، والحادث قيد المراجعة".

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لشبكة CNN إن تقييمهم الأولي هو أن مقاتلي حزب الله أطلقوا طائرة بدون طيار متفجرة واحدة على الأقل في الهجوم.