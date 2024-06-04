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(CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن حرائق اندلعت في أجزاء كبيرة من منطقة في شمال إسرائيل خلال الليل بعد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية على فيسبوك، الثلاثاء، إنه تم نشر 18 فريق إطفاء، بما في ذلك سرب إطفاء جوي، وتمت السيطرة على الحرائق.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم إجلاء السكان في المنطقة، بينما قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحرائق التي اندلعت في منطقة الجليل ظهر الاثنين.

وقال رئيس الإطفاء في محطة طبريا، بوريس أيزنبرغ، بحسب خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إن الفرق عملت طوال الليل و"سيطرت على جميع القطاعات".

وأوضح أيزنبرغ: "يمكن التقدير أن الحريق التهم حوالي 4000 دونم (1000 فدان)".

وقال حزب الله، الاثنين، إنه أطلق "سربًا من الطائرات بدون طيار" على قيادة الجليل العسكرية الإسرائيلية مما "تسبب في حرائق" في المبنى. وحذّرت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، الاثنين، من توقع موجة حارة وحذّرت من إشعال الحرائق في الغابة.

ونزح الآلاف من السكان الإسرائيليين بعد بدء الأعمال العدائية عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال حزب الله إن ضرباته، الاثنين، جاءت ردًا على قصف إسرائيل منازل وقوات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وقالت الجماعة إن ثلاثة من مقاتلي حزب الله قُتلوا، الاثنين.