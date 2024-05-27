القدس (CNN)— قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل أرسلت مذكرة دبلوماسية "تحظر على القنصلية الإسبانية في القدس القيام بتقديم خدمات قنصلية" للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتقدم القنصلية الإسبانية في القدس الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، أن "الإجراءات العقابية ضد إسبانيا بدأت"، وأضافت أن التعليمات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه "إذا لم يتم الامتثال لهذه التعليمات، فإن وزارة الخارجية ستتخذ خطوات إضافية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قال، الجمعة، إن إسرائيل ستمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على خطط إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصريحات التي أدلت بها نائب رئيس الوزراء الإسباني.

وأضاف كاتس: "ردا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائب رئيس الوزراء الإسباني ليس فقط للاعتراف بدولة فلسطينية بل لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررت منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".