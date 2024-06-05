مدير CIA يزور قطر لمعرفة رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

(CNN) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الثلاثاء، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز يجري زيارة إلى قطر للحصول على آخر التطورات بشأن محادثات المسؤولين القطريين مع قيادات حركة "حماس".

وتأتي زيارة بيرنز إلى العاصمة القطرية الدوحة فيما تستمر الولايات المتحدة في حث "حماس" على قبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف سوليفان، للصحفيين: "المسألة الآن هي ماذا ستفعل حماس؟ وسيكون بيرنز في الدوحة للتشاور مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لأنه وكذلك أمير قطر الذي تحدث معه الرئيس بايدن بالأمس، أجريا مناقشات مكثفة مع حماس".

وتابع: "سيكون بيرنز مهتما جدا بالاستماع شخصيًا إلى طبيعة تلك المناقشات وإلى أين ستسير الأمور من هنا".

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة "على اتصال كل ساعة مع القطريين في انتظار رد رسمي من حماس"، وأضاف: "نحن الآن ننتظر ردا من حماس، وسنعتبر الرد الرسمي بمثابة الرد الذي يتم نقله إلى القطريين الذين هم الذين نقلوا المقترح من المفاوضين الإسرائيليين إلى حماس، ونحن لم نحصل على ذلك بعد، ونحن على اتصال ليس يوميا فحسب، بل كل ساعة مع القطريين".