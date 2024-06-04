أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "التصريحات المتناقضة" للوزراء الإسرائيليين تترك قطر دون "ثقة كبيرة" بشأن "موقف موحد" في إسرائيل بشأن الاقتراح الحالي لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عما قال إنه اقتراح إسرائيلي من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع في غزة، من شأنه أن يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ "وقف كامل وكامل لإطلاق النار".

وقال أنصاري، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لم نر أي تصريحات من الجانبين تمنحنا الكثير من الثقة في العملية... لكننا متفائلون للغاية بشأن حقيقة أن هناك زخماً يتزايد".

وأضاف أن قطر لم تر بعد "موقفا واضحًا" من الحكومة الإسرائيلية تجاه المبادئ التي وضعها بايدن.

وقال المتحدث إنه على الرغم من قول حماس إنها تعتبر الاقتراح "إيجابيًا"، فيما أشار إلى أن حماس تطالب بمزيد من التوضيح، دون الكشف عن المزيد بشأن موقفها.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي "الضغط على الجانبين لقبول المقترحات على الأرض"، وأن إسرائيل وحماس بحاجة إلى "فهم أنهما بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق الآن".

وأكد الأنصاري، على هامش المؤتمر الصحفي، أن قطر تلقت مقترحًا إسرائيليًا "يعكس المواقف" التي صرح بها الرئيس بايدن وقدمته إلى حماس. ولم يذكر الأنصاري متى تم تقديم المسودة لكن بايدن قال في تغريدة الجمعة إن قطر نقلت اقتراحًا إسرائيليًا إلى حماس الخميس.

وقال أنصاري: "إننا نبذل الآن قصارى جهدنا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق".