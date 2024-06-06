دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الخميس، تفاعلا بتساؤله عن مصير الصحافة الورقية التقليدية نظرا لما تواجه من تحديات كبيرة مقارنة بالصحافة الإلكترونية في مصر ودول العالم.

وقال علاء مبارك في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ما هو مصير الصحافة التقليدية؟ كثير من الناس بدأوا في العزوف عن شراء وقراءة الصحف والمجلات الورقية خاصة الأجيال الجديدة من الشباب (رغم أنها ربما تكون أكثر متعة للبعض الذي ًتعود على الجريدة الورقية في الصباح مع فنجان القهوة أو الشاي).

وأضاف نجل الرئيس المصري الأسبق: "كثير من الناس تتابع الآن الأخبار والأحداث عن طريق الصحافة الإلكترونية التي أصبحت سهلة ومتاحة لعدد كبير من الناس، خاصة مع ازدياد انتشار عدد الهواتف المحمولة على مستوى العالم، وانتشار استخدام شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك لسرعة متابعة الأخبار والأحداث المتلاحقة".

وأردف علاء مبارك قائلا: "اتجهت بعض الصحف والمجلات العريقة في أمريكا، على سبيل المثال، إلى غلق مكاتبها نتيجة الديون والأزمات المالية، كما قامت بعض الصحف العالمية أيضاً بخفض أعدادها المطبوعة أو إلغائها تماماً، بل وقفل مكاتبها نتيجة انخفاض معدلات التوزيع والإعلانات، وقامت بالاعتماد على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث يدخل عليها أعداد ضخمة من المستخدمين".

ومضى علاء مبارك في تدوينته قائلا: "فبجانب سرعة متابعة الأخبار والأحداث ساعة حدوثها ووصولها مباشرة إلى القارئ، وإمكانية مشاركة القارئ في التعليقات وإبداء الرأي مع الصحافة الإلكترونية، تواجه الصحافة الورقية ارتفاعات ضخمة فى أسعار المواد الخام من ورق وأحبار وماكينات طباعة إلخ، بجانب مشاكل الديون ورواتب ومكافئات العاملين وانخفاض عوائد الإعلانات، كلها أسباب أصبحت تشكل عبئاً كبيراً إذا تم مقارنتها بالصحافة الإلكترونية".

وختم نجل الرئيس المصري الراحل موضحا: "فمع كل التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، هل تستطيع الصحافة التقليدية الاستمرار والتحديث لمجاراة الصحافة الإلكترونية، أم أنها في طريقها إلى الزوال؛ وما هو مستقبل الصحافة الورقية فى مصر؟".

وتفاعل متابعون على "إكس"، مع منشور علاء مبارك، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: