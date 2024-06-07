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(CNN)-- أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك أنه تم إبلاغ إسرائيل بإدراجها على قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق الأطفال خلال النزاعات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد، الجمعة، أضاف دوغاريك أن كبير موظفي الأمين العام اتصل ببعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإعلامها بذلك.

ثم قال دوجاريك إن السفير الإسرائيلي، غلعاد إردان وضع مقطع فيديو وجزءا من التقرير على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا الأمر صادم وغير مقبول، لم أر هذا من قبل خلال أكثر من 24 عاما من خدمتي للأمين العام".

وتلقى إردان رسالة رسمية من الأمين العام حول إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء"، في تقرير الأمين العام عن الأطفال في مناطق الصراع باعتباره "طرفًا في الصراع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال".

ورد السفير الإسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. من دخل اليوم إلى القائمة السوداء هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشجع ويحفز الإرهاب، ويعمل بدافع الكراهية لإسرائيل. عار عليه!، لا تعطي قرارات الأمين العام الإرهابيين سوى الأمل في البقاء، وتشجعهم على استخدام الأطفال في الإرهاب وإطالة الحرب".

وفي العادة، تنتقل هذه التقارير عبر نظام الأمم المتحدة.

وسيتم تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الأمن في 14 يونيو/حزيران الجاري. وسيتم نشر التقرير الرسمي في 18 يونيو. وسيُناقش في المجلس في 26 يونيو.

ويكلف مجلس الأمن الأمين العام بإعداد هذا التقرير. وردا على سؤال حول التداعيات، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمر متروك للأعضاء لاتخاذ أي إجراء.

وشجع الجميع على قراءة التقرير كاملا.

ويتضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مناطق النزاع التي تشمل قائمة بالدول والمنظمات المسلحة التي لم تتخذ التدابير الكافية لتحسين حماية الأطفال، وهو ما يسمى بـ"القائمة السوداء" للأمم المتحدة.