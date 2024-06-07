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قطر تصدر بيانا بشأن موقف "حماس" من مقترح وقف إطلاق النار

الشرق الأوسط
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قطر تصدر بيانا بشأن موقف "حماس" من مقترح وقف إطلاق النار
Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

(CNN) -- قالت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، إن الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة  لم يتلقوا بعد ردا من حركة "حماس" فيما يتعلق بمقترح وقف إطلاق النار الأخير.

ويتضمن المقترح، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي على أمل تعزيز التقدم في المفاوضات، شروط وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل، ولا يزال قيد النظر من قبل الحركة.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان، أن "حماس قالت إنها لا تزال تدرس المقترح"، وأضاف أن جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة "مستمرة".

وحث الأنصاري، في بيانه على "عدم الاكتراث بالتقارير الإعلامية غير الدقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة"، مؤكدا على "حساسية المفاوضات الحالية".

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