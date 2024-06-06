بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، الخميس، إن مصر تلقت إشارات مشجعة من حماس بشأن أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين- وهو الاقتراح الذي اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة غير عادية، بكشف تفاصيله علنا، الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن ترد حماس على هذا الاقتراح في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، للضغط من أجل إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، الذي ذهب إلى قطر، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي سافر إلى مصر.

وظل المسؤولون الأمريكيون صامتين إلى حد كبير خلال تلك الرحلات حتى الآن، مشيرين إلى حساسية العمل الدبلوماسي المستمر.

ولم يكشف المصدر بالتفصيل الإشارة المشجعة التي أعطتها حماس للمسؤولين المصريين. وذكرت شبكة CNN، الأربعاء، أن حماس قالت إن الاقتراح الذي رأته لا يتطابق مع الاقتراح الذي قدمه بايدن في خطابه، الأسبوع الماضي، والذي لم يطالب بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

ولم يذكر المصدر الإشارة المشجعة التي قدمتها حماس للمسؤولين المصريين. وذكرت شبكة، الأربعاء، أن حماس قالت إن الاقتراح الذي رأته لا يتطابق مع الاقتراح الذي قدمه بايدن في خطابه الأسبوع الماضي، حيث لم يطالب بوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للدولة المصرية نقلا عن مصدر مسؤول رفيع المستوى قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها إلى وقف إطلاق النار".

وقد تم استخدام قناة "القاهرة الإخبارية"، المملوكة لمجموعة إعلامية مصرية تابعة للدولة، لنقل موقف مصر من المفاوضات.