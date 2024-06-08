دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، أنها اعتقلت شخصا عاطلا في محافظة الإسكندرية، بتهمة استغلال سيدات في أعمال منافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج) باستغلال السيدات فى الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها أنه "عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية".

وأشارت الوزارة أنه كانت "بحوزته (5 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".