دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، القبض على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية، ومواطن في منطقة الجوف، ومقيم يحمل الجنسية الباكستانية، و7 إثيوبيين في حوادث متفرقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الأمن العام السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 5.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضاف الأمن العام السعودي في بيان آخر، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، طبقا لوكالة "واس".

وذكر الأمن العام السعودي، مساء الجمعة، أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، قبضت على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 76 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وفي الوقت نفسه، ألقت شرطة محافظة جدة، مساء الجمعة، القبض على "مقيم من الجنسية الباكستانية لنصبه واحتياله بالترويج بادعاء توفير سكن ونقل وحملات حج وهمية ومضللة وطباعة أساور حج مزورة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، بحسب ما أعلن الأمن السعودي عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا.