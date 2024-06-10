دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، الاثنين، بيانا وصفته بـ"هام" لرعاياها المقيمين في مصر، ولمن مضى على إقامتهم بها أكثر من 6 أشهر، مؤكدة ضرورة استخراج بطاقة الإقامة، وإبرازها عندما تطلبها السلطات المصرية.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة، في منشور على حسابها على منصة "إكس": "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية، تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30-6-2024".

وأضافت السفارة السعودية في منشورها: "كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مؤخرا، موعد انتهاء المهلة المحددة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من شرط إصدار تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء وذلك في 30 يونيو/حزيران الجاري.