بيان سعودي بشأن إعلان السلطات المصرية العثور على جثمان هتان شطا

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بيان سعودي بشأن إعلان السلطات المصرية العثور على جثمان هتان شطا
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، الأربعاء، أنها تلقت بلاغا من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود للمواطن المفقود هتان شطا، ا، الذي فٌقد أثره خلال تواجده في القاهرة منذ إبريل/نيسان الماضي.

وأضافت السفارة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم أخذ عينة (DNA) للتأكد من حالة الاشتباه، وجاءت النتيجة مطابقة للمواطن مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته".

وتابعت السفارة السعودية أنها تتقدم بـ"أحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد"، كما أعربت عن "شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة".

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يذكر أن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان، عبر  "إكس": "بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب".

وأضافت أن "التحريات والفحوص الطبية أكدت عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".

وأشار بيان الوزراة إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث".

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