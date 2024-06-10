داخلية السعودية تعلن إعدام الدوسري قصاصا وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم شجاع بن ثابت بن مترك المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل عبدالله بن محمد بن صالح الحمد، سعودي الجنسية، بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني شجاع بن ثابت بن مترك المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، الاثنين بتاريخ 4/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 10/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا للوكالة السعودية.