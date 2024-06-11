القاهرة، مصر (CNN)-- تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري بطلبات إلى الحكومة لاستثناء محافظات الصعيد من خطة قطع الكهرباء التي يطلق عليها "تخفيف الأحمال" بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه المحافظات مما يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في خسائر مالية.

وفي سياق متصل، أكدت مسؤولة بهيئة الأرصاد المصرية تعرض البلاد لموجة حارة جديدة بداية من الثلاثاء، تستمر حتى السبت وستسجل درجة الحرارة العظمى في محافظات الصعيد ما بين 46-48 درجة مئوية.

وعادت الحكومة المصرية منذ صيف العام الماضي لتطبيق خطة تخفيف الأحمال بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا بسبب زيادة الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية الوقود المنتج محليا لزيادة معدلات إنتاج محطات الكهرباء.

وقالت عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب العدل، زينب السلايمي، إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان للمطالبة باستثناء جنوب الصعيد من خطة تخفيف الأحمال بسبب "معاناة المواطنين بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا من ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة مما يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في خسائر مالية".

وأوضحت السلايمي، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أن محافظات الصعيد شهدت موجة ارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسابيع القليلة الماضية تجاوزت 47 درجة مئوية في حين تطبق وزارة الكهرباء على هذه المحافظات خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار لمدة ساعتين يوميا، وطوال فترة الانقطاع يعاني المواطنين بسبب عدم قدرتهم على تحمل فترة انقطاع الكهرباء خاصة الأطفال وكبار السن.

وقالت زينب السلايمي إن البرلمان سيضع ملف انقطاع الكهرباء أولوية بخطة عمل الحكومة الجديدة، والتي سيتعين عليها وضع حد لأزمة انقطاع الكهرباء، من خلال زيادة الإنتاج لتغطية الطلب بسبب صعوبة استمرار خطة تخفيف الأحمال في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وفي نفس الصدد، نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبر فيسبوك، بيانا أعلن فيه عن تقدم عضو الحزب البرلمانية ريهام عبدالنبي، ببيان عاجل للحكومة بسبب سقوط ضحايا "بضربة شمس" نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان، والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجه الحارة الحالية.

ولم تصدر وزارة الصحة أية بيانات رسمية للإعلان عن وفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في أسوان أوغيرها من محافظات الصعيد، ولكنها قدمت، منذ أيام، نصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت البرلمانية من أن انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال يحرم المواطنين من الكهرباء والمياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما تؤدي إلى زيادة انتشار الزواحف الضارة مثل العقارب والتي قد تودي إلى سقوط ضحايا.

وفي سياق متصل، قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم إن مصر تعرضت لموجة حارة خلال الأسبوع الماضي بلغت ذروتها الخميس والجمعة الماضيين، وسجلت درجات الحرارة في محافظات الصعيد أعلى قيمة اقتربت من 50 درجة بمحافظة أسوان.

ونوهت إلى أن محافظات الصعيد سبق أن تعرضت لموجات حارة مشابهة وسجلت درجات الحرارة مشابهة، ففي 6 يونيو/ حزيران 2006 سجلت محطة الأرصاد بمدينة دراو شمال أسوان 49.6 درجة، وسجلت محطة الخارجة نفس الدرجة يوم 31 يوليو/ تموز 2002

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وذكرت غانم، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أنه وفقًا للمواقع العالمية المتخصصة في الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة في مصر الخميس والجمعة الماضيين من أعلى الدول في العالم، مضيفة أن البلاد تمر بفترة النصف الثاني من فصل الربيع، والتي تشهد سنويا أعلى ارتفاع في درجة الحرارة، بسبب وجود كتل صحراوية هوائية تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت أن مصر ستشهد موجة حرارة جديدة خلال الأيام المقبلة تبدأ من الثلاثاء، والذي سيشهد ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 38 درجة مئوية على أن تصل ذروتها الخميس والجمعة والسبت وستتراوح العظمى بين 42-43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وستتراوح في محافظات الصعيد ما بين 46-48 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة ستؤدي لارتفاع في درجات الحرارة.