داخلية السعودية تعلن إعدام العنزي قصاصا وتكشف عن تهمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي، سعودي الجنسية، على قتل يحيى بن الدرزي بن خلف الرويلي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي، سعودي الجنسية، الثلاثاء 05/ 12/ 1445 هجرية الموافق 11/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة الحدود الشمالية"، بحسب "واس".