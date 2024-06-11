مصر.. شيخ الأزهر يعلق على قرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأزهر في مصر، الثلاثاء، أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يرحب قرار مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو لوقف العمليات الإسرائيلية في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، والإفراج عن السجناء والرهائن بين الطرفين.

وقال الأزهر في بيان نشره، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يرحب فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو لوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، والإفراج عن الأسرى والرهائن بين الطرفين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، والمضي قُدُمًا نحو إعادة إعمار غزة".

وأضاف البيان: "ويتمنَّى الأزهر أن يتمكَّن مجلس الأمن الدولي من توفير كل الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتزام جميع الأطراف به حقنًا لدماء الأبرياء".

كما أكد الأزهر أن "هذا القرار وإن جاء متأخرًا، وبعد وقوع أكثر من 37 ألف شهيد، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل فرصة أخيرة لإعادة الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة"، بحسب البيان.