مصدر دبلوماسي لـCNN: وضع رد حماس بإطار الرفض أمر مضلل

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- صرح مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة لشبكة CNN، الأربعاء، إن حماس لم تقبل أو ترفض الصفقة.

وأضاف المصدر أن وضع رد حماس في إطار أنه رفض هو أمر مضلل.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن إسرائيل تلقت رد حماس من خلال وسطاء مساء الثلاثاء، ووصف الرد بأنه "رفض".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء، إن الحركة والفصائل الفلسطينية استجابت بشكل إيجابي وجدي لمقترح التهدئة، وفتحت الباب أمام الاتفاق، واتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتحريض ومحاولة التهرب من التزامات الاتفاق.

وقدمت حماس ردها إلى الوسطاء القطريين، واقترحت تعديلات على الاقتراح الإسرائيلي، بما في ذلك جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN في وقت سابق، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات عبر الوسطاء القطريين والمصريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.