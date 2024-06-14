مصر.. تراجع الطلب على الأضاحي.. وتجار يوضحون السبب

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد تجار في مصر انخفاض حجم الطلب على شراء الأضاحي خلال 2024 نتيجة ارتفاع أسعارها وضعف القوة الشرائية، واتجاه المواطنين إلى شراء صكوك الأضاحي لانخفاض قيمة الصك، وإمكانية تقسيطه من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشار المستوردون إلى توافر في حجم المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة من الهند والبرازيل في الأسواق.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، ارتفع متوسط أسعار اللحوم الطازجة بمنافذ التجزئة إلى 383.48 جنيه (8.04 دولار) للكيلو بنسبة زيادة يومية 1.69% بقيمة 6.36 جنيه (0.13 دولار)، فيما انخفض متوسط أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية إلى 313.65 جنيه (6.57 دولار) للكيلو بنسبة انخفاض 2.99% بقيمة 9.68 جنيه (0.2 دولار).

وقال رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية هيثم عبدالباسط إن أسعار الأضاحي ارتفعت بنسبة 20% خلال عيد الأضحى هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما أثر على تراجع حجم الطلب على شراء الأضاحي واللحوم البلدي من محال الجزارة بنسبة 60%، في المقابل ارتفع الطلب على شراء اللحوم من المنافذ الحكومية التي تبيعها بأسعار أقل من الجزارة.

وتعاقدت الحكومة على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية لتذبح بالمجازر وبيعها عبر 1500 منفذ متنوع بتخفيضات في الأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وفق بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف عبدالباسط، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية أثر على تراجع حجم الطلب على الأضاحي التي ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة تكلفة التسمين والتربية، في حين اتجه المستهلكون إلى شراء صكوك الأضاحي من الجمعيات الخيرية، والتي تتيح للراغبين ذبح الأضحية بسعر اقتصادي، ولفت إلى توافر حجم المعروض من اللحوم في الأسواق سواء من البلدي أو المستورد من البرازيل والهند.

وطرحت العديد من الجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف صكوك أضاحي، والتي يتم شراؤها من خلال المتبرع لتتولى الجمعيات الذبح والتوزيع على المستحقين وتوصيل جزء من اللحوم لصالح المتبرع، ويتجاوز سعر صك الأضحية للحوم البلدي 9 آلاف جنيه (188.67 دولار) بزيادة حوالي 1000 جنيه (20.96 دولار) عن العام الماضي، كما ارتفع سعر صك الأضحية المستورد لأكثر من 6 آلاف جنيه (125.78 دولار)، وتتيح بعض الجمعيات إمكانية تقسيط الصك.

وقال عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية مصطفى وهبة إن سعر كيلو لحوم الأضاحي ارتفع إلى 230 جنيها (4.82 دولار) خلال عيد الأضحى 2024، بنسبة زيادة تتراوح بين 10-20% عن أسعار العام الماضي، وأضاف أن حجم الإقبال على شراء الأضاحي في تراجع نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد وهبة، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أن هناك وفرة في المعروض من الأضاحي البلدية والمستوردة، ولفت إلى أن المستوردة تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات السوق المحلي، وتم استيراد اللحوم الحية من كولومبيا ويصل سعرها إلى 350 جنيهًا (3.14 دولار) للكيلو، والمجمدة من الهند والبرازيل، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي ما بين 400-450 جنيهًا (8.39-9.44 دولار).

ووافقت وزارة الزراعة لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس ماشية منها 25 ألف رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الإفريقية قبل عيد الأضحى، وفق بيان رسمي.

وقدر وهبة نسبة التراجع في شراء الأضاحي هذا العام ما بين 50-60%، مرجعا السبب إلى ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة زيادة أسعار كل السلع واتجاه المواطنين لشراء صكوك الأضاحي، وأضاف أن التراجع في الطلب في كل السلع المتوافرة في السوق وليس في شراء اللحوم فقط.

وتراجع معدل التضخم السنوي للمدن المصرية إلى 28.1% في مايو/ أيار 2024 مقابل 32.5% في إبريل/ نيسان وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 27.1% في مايو مقابل 31.8% في إبريل، الذي يعده البنك المركزي.

وفي نفس السياق، قال نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سيد النواوي، إن هناك وفرة في حجم المعروض من اللحوم المستوردة الواردة من الهند والبرازيل، وهناك إقبالا على شرائها لانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلها من اللحوم البلدية.

وذكر أن أسعار اللحوم المستوردة المجمدة تتراوح من 220 إلى 285 جنيها (4.62-5.98 دولار) للكيلو حسب القطعية، واللحوم المستوردة الحية من 350-380 جنيهًا (7.34-7.96 دولار)، في حين يصل سعر اللحوم البلدية البقري من 400-450 جنيهًا للكيلو (8.38-9.34 دولار)، والضأن أكثر من 450 جنيها للكيلو (9.34 دولار).

وتجري وزارة الزراعة حملات تفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك قبل عيد الأضحى لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة المخالفين إلى التحقيق، والتصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

وأضاف النواوي، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت بقيمة 2000 جنيه (41.92 دولار) للماشية مما أدى إلى انخفاض سعر بيعها للمواطنين بنسبة 20-30 جنيه (0.42-0.63 دولار) في محلات الجزارة، مشيرًا إلى تزايد اتجاه المواطنين هذا العام على شراء صكوك الأضاحي لانخفاض أسعارها وتكلفتها مقارنة بذبح الأضاحي.