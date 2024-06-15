استهدفهما الحوثي.. آخر تحديث عن وضع سفينتي "تيوتير" و"ڤيربينا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تحديثا على وضع سفينتين تجاريتين كانت جماعة الحوثي في اليمن قد استهدفتهما في وقت سابق خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت القيادة في بيانها: "في يوم 12 يونيو/حزيران، قام الحوثيون المدعومين من إيران باستهداف سفينة أم/ڤي تيوتير، التي ترفع العلم الليبيري، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من قبل اليونان، بواسطة قارب مسيّر مما أدى إلى حدوث فيضان وإلحاق أضرار بغرفة المحرك ولا يزال أحد البحارة المدنيين في عداد المفقودين بعد الهجوم. ترك الطاقم السفينة حيث أنقذتهم سفينة يو إس إس فلبين سي (سي جي 58) والقوات الشريكة. لا تزال سفينة أم/ڤي تيوتير في البحر الأحمر حيث يتسلل الماء اليها ببطء".

وأضافت: "بالأمس، ضرب الحوثيون المدعومين من إيران السفينة أم/ڤي ڤيربينا، التي ترفع علم بالاو، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتشغلها بولندا، بهجومين منفصلين بصاروخين واللذان أدى إلى نشوب حرائق على متنها. تم القيام بإجلاء طبي لأحد البحارة المدنيين بسبب إصابته بجروح خطيرة. قام طاقم السفينة أم/ڤي ڤيربينا بإطفاء الحريق واستأنفت السفينة ابحارها في خليج عدن".

وتابعت: "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني دول لا علاقة لهم بالنزاع في غزة. وفي الواقع، فإن التهديد المستمر للتجارة الدولية الذي يسببه الحوثيون يجعل من الصعب تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لشعب اليمن وغزة. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".